Haiti: fuoco distrugge storico mercato

ROMA, 13 FEB - Ad Haiti un furioso incendio ha distrutto parte dello storico 'Marché en fer' (Mercato in ferro), edificio storico che risale alla fine dell'Ottocento, divenuto una delle principali attrazioni turistiche della capitale Port-au-Prince. Ma anche sbocco economico di tante famiglie anche molto povere, che hanno perso tutto fra le fiamme, essendo in maggioranza non assicurati. Il Marché en fer fu costruito nel 1890 dall'allora presidente Florvil Hyppolite con le parti inviate dall'ex colonialista, la Francia - Haiti è indipendente dal 1804 -, e inaugurato l'anno successivo. Fu danneggiato da un precedente incendio nel 2008 e poi completamente distrutto nel devastante terremoto del gennaio 2010. Fu quindi ricostruito con gli aiuti internazionali e riaperto alla presenza dell'ex presidente Usa Bill Clinton nel 2011.