'Parata Trump costerebbe 10-30 mld dlr'

WASHINGTON, 14 FEB - La parata militare che Donald Trump ha chiesto al Pentagono di organizzare dopo essere stato folgorato da quella parigina per la festa del 14 luglio costerebbe tra i 10 e i 30 milioni di dollari: la stima è stata fornita oggi per la prima volta dal direttore del budget della Casa Bianca, Mick Mulvaney, in un'audizione alla commissione bilancio della Camera. Mulvaney ha precisato che la Casa Bianca non ha inserito alcuna cifra nella proposta di budget e confida che il Congresso stanzi i fondi appropriati o usi quelli già approvati.