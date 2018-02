Sparatoria liceo Florida,19/ma del 2018

NEW YORK, 14 FEB - Con quella di queste ore in Florida sono almeno 19 le scuole americane in cui dall'inizio dell'anno si e' verificata una sparatoria. I dati sono quelli di Everytown For Gun Safety, associazione che si batte per un maggior controllo sulla vendita delle armi da fuoco. L'episodio più grave finora era stato quello del 23 gennaio scorso quando uno studente di 15 anni in un liceo del Kentucky uccise due altri studenti ferendone altri 20. La sparatoria di oggi conta già 3 morti ed almeno 50 feriti.