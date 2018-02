Navalni,'Mosca inizia bloccare mio blog'

MOSCA, 15 FEB - L'oppositore Alexiei Navalni denuncia che i fornitori di servizi internet in Russia hanno iniziato a bloccare l'accesso al suo blog navalny.com su ordine di Roskomnadzor, l'agenzia statale per il controllo delle telecomunicazioni. Roskomnadzor bloccherebbe il sito in base a una sentenza che obbligava Navalni a cancellare un'inchiesta sulle relazioni fra il vice premier Serghei Prikhodko e l'oligarca Oleg Deripaska, finito al centro del 'Russiagate' per i suoi rapporti con l'ex capo della campagna elettorale di Trump, Paul Manafort.