Florida: Sessions, possiamo fare di più

WASHINGTON, 15 FEB - "Possiamo e dobbiamo fare meglio": lo ha detto l'attorney general Jeff Sessions promettendo sforzi per prevenire che si ripetano "tragiche" stragi scolastiche come quella di ieri in Florida. Sessions ha sottolineato la necessita' di una maggiore interazione tra le varie istituzioni e di studiare il rapporto tra le malattie mentali e il diritto di essere armati.