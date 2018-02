Birmania:ritorno 'graduale' dei rohingya

DACCA, 16 FEB - La Birmania ha ribadito di essere preparata a "far rientrare gradualmente" sul suo territorio le centinaia di migliaia di musulmani rohingya rifugiatisi in Bangladesh lo scorso anno. Lo riferisce oggi il portale di notizie BdNews24. Al riguardo il ministro dell'Interno birmano Kyaw Swe ha incontrato ieri a Dacca il presidente bengalese MD Abdul Hamid ed ha confermato che, in previsione del ritorno dei rifugiati, la Birmania ha già approntato un primo accampamento, in sintonia con gli impegni sottoscritti in gennaio con il Bangladesh. Il portavoce presidenziale Joynal Abedin ha riferito ai media che il ministro birmano "ha assicurato che il suo governo applicherà gradualmente le raccomandazioni formulate dalla Commissione presieduta da Kofi Annan".