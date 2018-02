Gentiloni, non ci sarà governo populista

ROMA, 16 FEB - "Dopo il voto sarà il presidente della Repubblica a indirizzare il Paese" ma "l'Italia avrà un governo e penso che avrà un governo stabile". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni in conferenza stampa a Berlino con Merkel sottolineando di non vedere "nessun rischio che l'Italia abbia un governo su posizioni populiste e antieuropee". "Credo che le soluzioni di governo per il nostro Paese non le diano i sondaggi ma gli elettori il 4 marzo e che tutti dobbiamo rispettare la scelta degli elettori", ha aggiunto il premier sottolineando che "l'unico pilastro possibile per una coalizione stabile e pro europea di governo possa essere la coalizione di centrosinistra guidata dal Pd".