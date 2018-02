Siria: fossa comune Raqqa, vittime Isis

(ANSAmed) - BEIRUT, 16 FEB - Decine di corpi senza vita sono stati ritrovati nella Siria centrale in una fossa comune, secondo quanto riferisce l'agenzia governativa siriana Sana. Le fonti affermano che si tratta di persone uccise dall'Isis nell'area a ovest di Raqqa, nel distretto di Ramthan. Le informazioni non sono verificabili in maniera indipendente sul terreno.