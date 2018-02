'Trump ebbe relazione con una Playmate'

NEW YORK, 16 FEB - "E' una storia vecchia, una fake news. Il presidente non ha mai avuto una relazione con McDougal". Lo afferma la Casa Bianca commentando quanto riportato dal New Yorker, secondo il quale il presidente ha avuto una relazione per nove mesi nel 2016 con la modella di Playboy Karen McDougal. Il New Yorker riporta la storia di McDougal per descrivere le ''transazioni finanziarie e gli accordi legali per nascondere la storia extraconiugale''. Nel 2016 infatti Trump era già sposato con Melania.