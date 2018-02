Florida: Fbi ammette, fummo avvertiti

WASHINGTON, 16 FEB - L'Fbi ammette che il protocollo non è stato seguito nella sua interezza dopo indicazioni ricevute lo scorso 5 gennaio su Nikolas Cruz, l'autore della strage nella scuola di Parkland, in Florida, che sottolineavano comportamenti preoccupanti. Lo rivela lo stesso Bureau federale in una nota che comprende un commento del capo dell'Fbi Christopher Wray, il quale esprime rammarico "per l'ulteriore dolore che ciò ha provocato in coloro coinvolti in questa orribile tragedia". Stando a quanto riferisce l'Fbi, le indicazioni ricevute su Cruz avvertivano che il giovane potesse "potenzialmente condurre una sparatoria a scuola" sulla base del fatto che aveva manifestato "desiderio di uccidere, comportamento sopra le righe e postato messaggi inquietanti su social media". Informazioni che l'agenzia avrebbe dovuto analizzare e trasmettere all'ufficio competente. "Abbiamo stabilito che questo protocollo non e' stato seguito", si legge nella nota.