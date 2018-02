ANSA a Summit mondiale Governi di Dubai

DUBAI, 16 FEB - L'agenzia ANSA e altre quindici agenzie di stampa hanno firmato a Dubai una dichiarazione per sensibilizzare e promuovere a livello globale i temi e i principali problemi affrontati dal World Government Summit (Wgs, Summit mondiale di governi) 2018 svoltosi negli Emirati Arabi. Il World Government Summit è un'organizzazione internazionale con sede negli Emirati Arabi Uniti che serve come piattaforma per il dialogo globale e centro di scambio di conoscenze fra governi nel "tentativo di rivoluzionare il modo in cui i governi operano e come vengono attuate le loro politiche, con lo scopo di rendere più forti i governi per il futuro e migliorare le vite di 7 miliardi di persone nel mondo".