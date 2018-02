Nigeria: 3 kamikaze a mercato, 18 morti

LAGOS, 17 FEB - Almeno 18 persone sono rimaste uccise nel Nord della Nigeria in un attentato compiuto in un affollato mercato del pesce alle porte di Maiduguri da tre kamikaze, che la polizia ritiene fossero donne. Lo ha reso noto la polizia dello stato del Borno, aggiungendo che le esplosioni hanno inoltre causato il ferimento di altre 22 persone. Lo stato del Borno continua ad essere teatro di attentati suicidi da parte di Boko Haram, un gruppo estremista che intende stabilire uno stato islamico in Nigeria.