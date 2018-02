Nigeria: Tajani, un attacco orrendo

BRUXELLES, 17 FEB - "Il Parlamento Ue sta vicino alle vittime dell'orrendo attacco di terrorismo in Nigeria. La Ue deve stare al fianco dell'Africa, mettendola in cima all'agenda, rafforzando la cooperazione sulla sicurezza, lo sviluppo e la lotta al terrorismo". Così il presidente del Parlamento Ue Antonio Tajani in un tweet.