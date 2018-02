Iran: Usa a Berlino, non investite

MONACO, 17 FEB - Gli Usa mettono in guardia dagli investimenti in Iran. "Chi investe in Iran investe nelle guardie della rivoluzione iraniana, e permette loro di continuare a uccidere", ha detto a Monaco il consulente di Donald Trump per la Sicurezza nazionale, Herbert Raymond McMaster. "Investitori non sono solo Cina e Russia. Ma anche Giappone, Corea del Sud e Germania hanno affari commerciali con l'Iran", ha aggiunto.