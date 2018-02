Gaza, colpiti 18 obiettivi di Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 FEB - In seguito alla esplosione ieri di un potente ordigno palestinese lungo la linea di demarcazione con Gaza (4 soldati feriti), l'aviazione israeliana ha colpito la scorsa notte nella Striscia "18 obiettivi terroristici di Hamas". Fra questi un tunnel militare, una fabbrica di armi ed un campo di addestramento. Lo ha riferito il portavoce militare. Secondo la radio militare si e' trattato del bombardamento più esteso condotto a Gaza dal conflitto del 2014. Stamane nella zona si nota una calma precaria. In un'intervista alla radio militare il ministro della difesa Avigdor Lieberman ha detto che Hamas e gli Hezbollah libanesi hanno la medesima strategia: cercano di logorare la forza di resistenza di Israele e di sviluppare nuovi sistemi di contrabbando di armi. Il ministro ha anche avvertito Hamas che Israele non si darà pace finche' non avrà catturato quanti hanno ieri deposto l'ordigno sul confine.