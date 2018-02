Shoah: Netanyahu, lotteremo per verità

(ANSAmed) - TEL AVIV, 18 FEB - ''Non dimenticheremo e non perdoneremo. Combatteremo per il riconoscimento della verità. Questo e' il testamento delle vittime'' della Shoah: con queste parole, pronunciate in ebraico, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha implicitamente risposto - durante la Conferenza per la sicurezza a Monaco - al suo omologo polacco Matheusz Maraviecki. Ieri il premier di Varsavia ha destato scalpore quando ha affermato che durante la Shoah in Polonia ''ci furono colpevoli polacchi così come ci furono colpevoli ebrei, colpevoli russi ed ucraini, non solo tedeschi''. La stampa israeliana dedica titoli indignati alle sue parole ed alcuni commentatori invocano il richiamo per consultazioni dell'ambasciatrice di Israele a Varsavia.