Oxfam: May, orribile comportamento staff

LONDRA, 19 FEB - La premier britannica Theresa May ha definito "orribile" il comportamento dello staff di Oxfam dopo la pubblicazione di una inchiesta interna riguardante gli abusi compiuti ad Haiti. In un durissimo intervento la leader Tory ha detto che quanto emerso è ben al di sotto degli standard richiesti alle associazioni di volontariato e alle ong con cui collabora il governo del Regno Unito. May ha chiesto anche che vengano rivelate le procedure di salvaguardia della ong.