Nuova polemica su statua di Colombo a Ny

NEW YORK, 19 FEB - La comunità italo-americana di New York - dopo le feroci polemiche dei mesi scorsi - va al contrattacco sulla famosa statua di Cristoforo Colombo che si erge a Columbus Circle, nel cuore di Manhattan: le va riconosciuto lo status di monumento. La richiesta è stata presentata dalla Columbus Heritage Coalition alla New York City Landmarks Preservation Commission, l'ente che si occupa della protezione degli edifici e dei luoghi che hanno un significato storico e culturale. E' il secondo capitolo della battaglia della comunità italo-americana per la difesa del suo simbolo per eccellenza e una contromossa dopo la decisione del sindaco Bill de Blasio di 'corredare' la statua di indicatori storici che raccontano la storia dell'esploratore italiano, 'nel bene e nel male' - come sottolinea un articolo sul New York Post. Facendo quindi riferimento anche alle vicende delle popolazioni dei nativi d'America.