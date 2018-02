Messico: uccisi due agenti rapiti

CITTA' DEL MESSICO, 19 FEB - L'ufficio del procuratore generale federale del Messico ha reso noto che i due corpi trovati all'interno di un'auto, la scorsa settimana nella città di Xalisco, appartengono a due agenti di un corpo speciale investigativo rapiti il 5 febbraio e apparsi in un video nel quale venivano minacciati da una banda di narcotrafficanti. L'ufficio del procuratore ha definito il duplice rapimento e omicidio un "atto terribile", ma non ha rilasciato ulteriori dettagli su come i due agenti siano morti. I resti dei rapiti sono stati rinvenuti nello Stato di Nayarit sulla costa del Pacifico, nota per il traffico di eroina verso gli Stati Uniti. Nel video nel quale sono apparsi l'ultima volta, i due agenti erano legati e in ginocchio con alcuni uomini a volto coperto che puntavano pistole contro di loro. Gli uomini armati hanno pensato che fossero agenti segreti sotto copertura, ma l'ufficio del procuratore ha sottolineato che i due erano fuori servizio al momento della loro scomparsa.