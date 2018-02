Ema: Tajani, centralità Pe in decisione

BRUXELLES, 19 FEB - "Rivendico la centralità del Parlamento europeo nella decisione della nuova sede dell'agenzia del farmaco". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani oggi a Bruxelles. "Per cambiare sede serve la riforma del regolamento, per riformare il regolamento serve un procedimento legislativo ordinario che è in corso. Vedremo cosa deciderà la Commissione Ambiente del Pe, e vedremo cosa deciderà l'Aula sovrana che lavorerà sicuramente nell'interesse dei cittadini europei".