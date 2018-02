Frontex, situazione migranti non risolta

BRUXELLES, 20 FEB - La situazione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia "è migliorata ed è sotto controllo", ma "non è risolta". Così il direttore esecutivo di Frontex Fabrice Leggeri, in una conferenza stampa, a Bruxelles. "Gli arrivi sono diminuiti drasticamente da luglio e dall'estate 2017, e la tendenza" al ribasso "si conferma", con solo 300 sbarchi nelle prime due settimane di febbraio - ha spiegato - ma "ora dobbiamo guardare alla sostenibilità", vista la situazione in Libia. "Nel 2017 - ha aggiunto Leggeri - sono stati 150mila i migranti rimpatriati dall'Ue. Questo dà la misura di quello che è fattibile. Ho espresso preoccupazione per il calo di decisioni sui rimpatri nell'Ue, che sono stati inferiori rispetto all'anno prima. Ma se c'è la volontà di allocare maggiori risorse e finanziamenti, la situazione può essere migliorata al livello europeo".