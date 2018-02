Arrestato l'ex portavoce di Netanyahu

TEL AVIV, 20 FEB - Il premier Benyamin Netanyahu si trova al centro di una bufera politica dopo gli arresti da parte della polizia di alcune personalità a lui vicine fra cui l'ex consigliere per i rapporti con i media Nir Hefetz e Shaul Elovitch, un facoltoso uomo d'affari che controlla il gigante delle telecomunicazioni Bezeq ed il popolare sito giornalistico 'Walla'. In quello che la polizia chiama 'Dossier 4000' si indaga il sospetto che la Bezeq possa avere ottenuto importanti benefici dal ministero delle Comunicazioni (amministrato ad interim a suo tempo dallo stesso Netanyahu) in cambio del sostegno al premier da parte di 'Walla'. Secondo i media è probabile che la polizia interrogherà il premier e la sua consorte, Sara Netanyahu.