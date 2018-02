Nuovo rinvio a elezione Puigdemont

MADRID, 20 FEB - L'ufficio di presidenza del Parlament catalano ha rinviato per la seconda settimana consecutiva l'esame di una riforma del regolamento, proposta dal gruppo JxCat di Carles Puigdemont, per consentire la rielezione a distanza dell'ex presidente in esilio in Belgio. La corte costituzionale di Madrid ha posto il veto all'elezione di Puigdemont se non torna a ricevere l'investitura in Spagna, dove però sarebbe arrestato. La presidenza ha chiesto ai servizi giuridici un parere preliminare sulla ammissibilità della riforma.