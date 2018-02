Caso italiani a procura generale Messico

CITTA' DEL MESSICO, 20 FEB - Roberto Lopez, vice governatore di Jalisco, stato occidentale del Messico, ha annunciato che la Procura generale della Repubblica sta esaminando la possibilità di assumere il caso dei tre italiani scomparsi il 31 gennaio nella località di Michoacan, zona dove è molto attiva la criminalità organizzata. Questa misura del procuratore generale attraverso la Seido (la procura generale specializzata in indagini sul crimine organizzato) viene presa solitamente per casi di altro profilo e di importante rilevanza mediatica e presuppone indagini più approfondite. Il vice governatore ha sottolineato di essere in contatto con l'ambasciata italiana in Messico e la Farnesina. Lopez non è voluto entrare in ulteriori dettagli sulle indagini per "non pregiudicare la segretezza del processo" e ha detto che ora "non è contemplata la possibilità che ci sia stato un intervento della polizia municipale di Tecalitlan", ma ha aggiunto che "si sta valutando anche tale ipotesi".