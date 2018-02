La fine di Little Italy a Manhattan

NEW YORK, 20 FEB - Little Italy a Manhattan ormai e' "molto little e poco Italy". Cosi' il New York Times racconta la fine dello storico quartiere di New York, dove le tradizioni tricolore sono oramai soltanto un ricordo. "Un tempo casa di migliaia di italiani e italoamericani, Little Italy da tempo e' ridotta soltanto ad un nome su una mappa stradale - afferma il Nyt - e al massimo un paio di isolati su Mulberry Street frequentati quasi interamente da turisti".