Siria:'350000 civili intrappolati Ghuta'

ROMA, 20 FEB - Sono "350.000 i civili intrappolati nel Ghuta orientale a causa dei bombardamenti intensi delle ultime ore": lo denuncia Save The Children in un comunicato. "Ieri sono stati colpiti 4 ospedali. Nei rifugi sotterranei i bambini sono senza acqua e servizi igienici, esposti al rischio di contrarre malattie", prosegue il testo. "Le strade sono completamente deserte a parte le sirene delle ambulanze che trasportano i feriti in cliniche di fortuna. In alcune parti del Ghuta orientale la distruzione ha infatti raggiunto livelli più elevati di quelli registrati durante il picco della crisi di Aleppo nel 2016". "La situazione è a dir poco terribile. Gli attacchi aerei non si sono fermati neanche per un secondo durante tutta la notte. La popolazione chiede l'intervento delle Nazioni unite e delle altre organizzazioni. Non vogliamo altro che la fine dei bombardamenti e degli attacchi", ha raccontato un portavoce di Syria Relief, partner di Save the Children.