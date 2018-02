Corea Nord: Wp, Pence voleva incontro

WASHINGTON, 21 FEB - Mike Pence era partito per i Giochi olimpici sudcoreani con un accordo per vedere segretamente alti rappresentanti norcoreani. Ma il 10 febbraio, meno di due ore prima che il vice presidente Usa e il suo team fossero pronti per incontrare Kim Yo Yong, la sorella più giovane di Kim Jong Un, e Kim Yong Nam, il capo (nominale) dello stato nordcoreano, i dirigenti di Pyongyang hanno fatto marcia indietro. Lo rivela il Wp, citando l'ufficio di Pence.