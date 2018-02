Oxfam,Gb verso taglio contratti pubblici

LONDRA, 21 FEB - Ci sono nuovi problemi finanziari all'orizzonte per Oxfam, colpita da un vasto scandalo di abusi sessuali. Il governo britannico ha fatto sapere, tramite la ministra per la Cooperazione internazionale Penny Mordaunt, che potrebbe tagliare anche i contratti pubblici con l'ong dopo il congelamento dei finanziamenti per il 2018. La ministra ha nuovamente attaccato l'organizzazione per le responsabilità dei suoi vertici nella gestione dello scandalo di Haiti: avrebbero "forse anche in modo deliberato" fuorviato i propri donatori e le autorità di controllo rispetto a quanto era successo col giro di prostituzione messo in piedi dal personale dell'organizzazione sull'isola martoriata dal terremoto nel 2010.(ANSA)