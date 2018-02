Brexit: Corbyn vs May, vuota retorica

LONDRA, 21 FEB - Il governo Tory britannico, diviso al suo interno e prigioniero degli 'hard brexiteers', sta offrendo solo "vuota e insulsa retorica" sulla Brexit e sulla sua strategia negoziale con Bruxelles. Così oggi il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, all'attacco della premier Theresa May sull'argomento come raramente in passato nel Question Time settimanale ai Comuni. Corbyn ha denunciato la mancanza di una soluzione sulla questione dei confini irlandesi e sulle possibili conseguenze del divorzio dall'Ue sui diritti dei lavoratori. Diritti dei quali il Partito Conservatore è pronto "a fare un falò", ha detto il numero uno del Labour, ironizzando sulle rassicurazioni del ministro per la Brexit, David Davis, secondo le quali nel dopo-Brexit non vi sarà una deregulation da incubo "alla Mad Max" e invitando polemicamente l'esecutivo a fissare la barra delle garanzie almeno "un poco più in alto". May da parte sua ha respinto le critiche ribadendo la volontà di non abolire le tutele attuali.