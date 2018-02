Trump incontra studenti con promemoria

ROMA, 22 FEB - Il presidente americano Donald Trump si è presentato ieri all'appuntamento alla Casa Bianca con alcuni alunni e insegnanti sopravvissuti alle stragi scolastiche di Stoneman Douglas (Florida), Columbine (Colorado) e Sandy Hook (Connecticut) tenendo fra le mani un foglietto di appunti con cinque punti di discussione: e il quinto recita "Vi ascolto". L'immagine delle mani di Trump che stringono il foglio di carta intestata della Casa Bianca con i cinque punti scritti a mano con un pennarello nero ha fatto in poche ore il giro della rete. Dei cinque punti due sono coperti dalle mani del presidente - il numero tre e il quattro - mentre tre sono visibili. Il primo recita: "Qual è la cosa più importante che vorreste che io sappia sulla vostra esperienza?". E nel secondo si legge: "Cosa possiamo fare per aiutarvi a sentirvi al sicuro?". Secondo la Cnn durante l'incontro Trump non ha usato il foglietto con gli appunti.