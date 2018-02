Riad: avviata costruzione teatro opera

BEIRUT, 22 FEB - L'Arabia Saudita ha avviato la costruzione del suo primo teatro d'opera, dopo un bando sui concerti durato 20 anni. L'iniziativa, annunciata oggi dal capo dell'Autorità generale per le attività di intrattenimento, Ahmad bin Aqil al Khatib, si inserisce nella politica di riforme economiche e sociali avviata dal giovane principe ereditario, Mohammad bin Salman. "Non stiamo parlando di progetti, la realizzazione è già cominciata, e continueremo per arrivare ai massimi standard internazionali", ha affermato Al Khatib, citato dalla televisione panaraba di proprietà saudita Al Arabiya. Al Khatiba ha aggiunto che Riad investirà una cifra pari a 64 miliardi di dollari nell'industria dell'intrattenimento nei prossimi dieci anni. Recentemente Riad aveva annunciato la riapertura dei cinema, in programma il mese prossimo, dopo un bando durato 35 anni.