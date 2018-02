Nra, serve sicurezza armata nelle scuole

NEW YORK, 22 FEB - Basta con le scuole "aperte ad ogni matto": "C'é bisogno di una sicurezza efficace, addestrata ed armata". Lo ha detto il numero uno della Nra, Wayne LaPierre. "L'idea che una sicurezza armata ci renda meno sicuri è ridicola. La Nra è pronta a lavorare con le scuole che lo chiedono", ha aggiunto. In un raro lungo intervento, Wayne LaPierre punta il dito contro le "elite" che vogliono cancellare il Secondo Emendamento (della Costituzione, che tutela il diritto di possedere armi ndr). Parlando alla Conferenza dei conservatori (Cpac) ha affermato: "Il loro obiettivo e' di rendervi meno liberi. Vogliono nascondere il fallimento sulla sicurezza nelle scuole, della famiglia, del sistema americano per la salute mentale l'incredibile fallimento dell'Fbi".