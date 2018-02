Molestie: dimesso vicepremier Australia

CANBERRA, 23 FEB - Il vicepremier australiano Barnaby Joyce si è dimesso dal governo sull'onda di un'accusa di molestie sessuali. Joyce ha precisato che uscirà dal Consiglio dei ministri ma non dal Parlamento, per poter continuare ad assicurare la maggioranza assoluta al partito del premier Malcolm Turnbull. Non è noto chi sia la donna che ha accusato Joyce. All'inizio di questo mese alcuni giornali hanno rivelato che l'ex vicepresidente sta aspettando un figlio, che nascerà in aprile, dalla sua ex addetta stampa. Joyce ha annunciato che il suo Partito Nazionale, il minore tra quelli che fanno parte della coalizione al potere, indicherà un sostituto lunedì prossimo.