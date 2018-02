Macron reciterà in 'Pierino e il lupo'

PARIGI, 23 FEB - Presidente e anche... attore: Emmanuel Macron reciterà in una rappresentazione teatrale di 'Pierino e il lupo', giovedì prossimo all'Eliseo, dinanzi a un parterre di studenti, bambini malati e membri del personale di palazzo. Accompagnato dall'orchestra della Guardia Repubblicana, il leader neo-quarantenne della Francia (oggi e domani impegnato al vertice informale Ue di Bruxelles) avrà il ruolo di narratore nella celebre storia per l'infanzia costituita da musica e testi di Prokofiev e messa in scena nel salone delle Feste dell'Eliseo. L'appuntamento è organizzato da Brigitte Macron, la moglie ed ex insegnante dell'attuale presidente, che con lui fece anche teatro. Prima di esibirsi in pubblico, Macron farà due prove generali, la prima lunedì mattina, la seconda giovedì, poco prima della rappresentazione ufficiale.