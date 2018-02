India-Canada: Modi incontra Trudeau

NEW DELHI, 23 FEB - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha salutato oggi con un caloroso abbraccio a New Delhi il collega canadese Justin Trudeau, mostrando di voler rapidamente archiviare l'incidente che ha riguardato l'invito ad un ricevimento ieri nell'ambasciata del Canada di Jaspal Atwal, un sikh condannato per il tentato omicidio nel 1986 di un ministro indiano. Trudeau, accompagnato dalla moglie e dai tre figli, è in India da cinque giorni, e soltanto oggi ha cominciato la parte ufficiale della sua visita con un incontro ufficiale con Modi, per discutere temi bilaterali. Ieri lo stesso Trudeau ha condannato l'inclusione nella sua delegazione e l'invito al ricevimento in suo onore nella capitale indiana di Atwal, che in gioventù era stato leader del movimento nazionalista sikh impegnato nella costituzione del Khalistan, uno Stato che dovrebbe nascere nelle terre del Punjab, oggi divise fra Pakistan e India. L'invito ad Atwal è stato in fretta revocato.