Corea Nord: Trump verso nuove sanzioni

NEW YORK, 23 FEB - Il presidente americano Donald Trump si appresta ad annunciare nuove sanzioni contro la Corea del Nord. Lo riportano alcuni media Usa. Si tratterebbe del maggior pacchetto di misure mai varato, per fare ulteriori pressioni su Pyongyang affinché abbandoni il programma nucleare e missilistico. La notizia irrompe mentre la figlia del presidente Usa Ivanka Trump è arrivata in Corea del Sud per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali.