Trump, faccio l'impossibile per calvizie

WASHINGTON, 23 FEB - Siparietto autoironico di Donald Trump alla convention dei conservatori, dove ha riconosciuto pubblicamente per la prima volta che dissimula la calvizie, da tempo oggetto di commenti e speculazioni. "Faccio l'impossibile per mascherare la mia calvizie, amici miei. Lavoro duro", ha scherzato girandosi di spalle e indicando la nuca ad uso delle telecamere. "Non e' male, eh? Resistiamo", ha aggiunto.