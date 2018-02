Siria: Merkel-Macron a Putin,tempo agire

PARIGI, 23 FEB - Emmanuel Macron e Angela Merkel lanciano un forte appello alla Russia affinché si assuma le "proprie responsabilità" rispetto a quanto sta accadendo nella regione della Ghuta in Siria. In particolare, si legge in una nota diffusa dall'Eliseo durante il vertice informale Ue in corso a Bruxelles, Merkel e Macron hanno inviato una "lettera congiunta al presidente russo Vladimir Putin per chiedere il supporto della Russia alla risoluzione Onu attualmente in discussione sul cessate il fuoco e l'assistenza umanitaria" in Siria. "E' tempo di agire", avvertono Parigi e Berlino.