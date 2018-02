Trump insiste, armi a insegnanti

WASHINGTON, 23 FEB - Donald Trump rilancia la sua proposta di armare gli insegnanti contro le stragi scolastiche. "Quando dichiariamo le nostre scuole 'gun-free zone' mettiamo i nostri studenti in maggior pericolo. Insegnanti e assistenti ben addestrati ed esperti di armi dovrebbero essere in grado di portare armi nascoste. Dobbiamo fare quello che funziona", si legge in una anticipazione del suo discorso, diffuso dalla Casa Bianca, alla conferenza annuale dei Conservatori (Cpac), vicino a Washington.