Auto su barriera Casa Bianca, lockdown

WASHINGTON, 23 FEB - Casa Bianca in lockdown dopo che un'auto guidata da una donna ha colpito una barriera di sicurezza. Senza romperla, ha precisato su twitter il Secret service, che ha fermato immediatamente la conducente. L'incidente, su cui sono in corso indagini, è avvenuto mentre Donald Trump sta ospitando alla Casa Bianca il premier australiano Malcolm Turnbull. La donna, che potrebbe avere problemi di salute mentale, avrebbe urtato la barriera intenzionalmente. Nell'incidente non è rimasto ferito nessun agente né è stato sparato alcun colpo, rende noto il Secret service. E pur essendo considerato intenzionale, pare che il gesto non fosse diretto contro il presidente o altre persone dentro la Casa Bianca.