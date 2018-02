Australia: barca si capovolge, due morti

PERTH, 24 FEB - Due velisti sono morti ieri in Australia in seguito al capovolgimento della loro barca durante una regata davanti alla costa di Mandurah, nello Stato dell'Australia Occidentale a sud di Perth. A bordo dell'imbarcazione - la Finistere, di 15 metri - c'erano sei persone, che partecipavano alla 70ma 'Bunbury and Return Ocean Race'. Per motivi ancora da chiarire la barca si è capovolta all'improvviso ed i soccorsi sono riusciti a trarre in salvo quattro persone. Il corpo senza vita di un quinto membro dell'equipaggio è stato trovato subito mentre per qualche ora il sesto uomo era considerato disperso, finché il suo cadavere non è stato avvistato da un elicottero nel pomeriggio di oggi. La regata è stata annullata dopo l'incidente.