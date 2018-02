Assange: nulla di fatto tra Ecuador e Gb

ROMA, 24 FEB - Sono fallite le ultime trattative tra Ecuador e Gran Bretagna per consentire a Julian Assange di lasciare l'ambasciata di Londra. Il ministro degli Esteri di Quito, Maria Fernanda Espinosa, afferma - citata dalla Bbc - che la Gran Bretagna non ha voluto prendere parte ai colloqui per la liberazione del fondatore di Wikileaks. Assange "deve lasciare l'ambasciata per fare i conti con la Giustizia", ha replicato un portavoce del Foreign Office. L'australiano, 46 anni, è rinchiuso dal 2014 nell'ambasciata dell'Ecuador a Londra, dove gli è stato concesso asilo politico. Londra "non vuole fare mediazioni", ha riferito il ministro, precisando che Quito continuerà a lavorare per trovare un meccanismo che consenta ad Assange di lasciare la sede diplomatica.