Marcia contro armi, da Gucci 500.000 $

ROMA, 24 FEB - Arrivano anche dall'Italia le donazioni a sostegno della 'marcia per le nostre vite', la grande protesta contro le armi organizzata a Washington dagli studenti del liceo di Parkland per il 24 marzo. Gucci ha donato 500.000 dollari alla causa sottolineando in un comunicato di "voler così manifestare il proprio sostegno a 'March for our lives' e a tutti gli studenti coraggiosi che chiedono che la la loro vita e la loro sicurezza diventino una priorità". Grazie alle donazioni di personaggi dello spettacolo come George e Amal Clooney, Oprah Winfrey, Steven Spielberg, per la manifestazione in soli tre giorni sono stati già raccolti 3,7 milioni di dollari.