Siria: Onu, sì alla tregua umanitaria

NEW YORK, 24 FEB - Fumata bianca per la tregua umanitaria in Siria: il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha adottato all'unanimità una risoluzione che per "almeno 30 giorni" dovrebbe far cessare i bombardamenti in tutto il paese, incluso il distretto ribelle di Ghuta. La tregua dovrebbe partire "senza indugi".