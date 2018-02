Siria: Guterres, ora aiuti umanitari

NEW YORK, 25 FEB - Il segretario Generale dell'Onu Antonio Guterres accoglie con favore la risoluzione adorata oggi dal Consiglio di Sicurezza per una tregua in Siria. Guterres, in un messaggio su twitter, ha lanciato un appello a tutte le parti per consentire "l'immediata consegna di scorte umanitarie". Mercoledì' scorso, parlando il Consiglio, il capo dell'Onu aveva definito la situazione a Ghuta "un inferno in terra".