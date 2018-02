Siria:Macron-Merkel parleranno con Putin

ROMA, 25 FEB - Il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel discuteranno oggi con il presidente russo Vladimir Putin "dell'attuazione della risoluzione" del Consiglio di sicurezza dell'Onu adottata ieri all'unanimità per una tregua umanitaria di 30 giorni in Siria, e "della road map indispensabile per stabilire una pace durevole" nel Paese. Lo annuncia un comunicato dell'Eliseo, che definisce la risoluzione Onu "una prima tappa indispensabile" sulla cui applicazione i due leader saranno "estremamente vigilanti".