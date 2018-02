In migliaia a Mosca a corteo per Nemtsov

MOSCA, 25 FEB - Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Mosca, in Strastnoj Boulevard, per un corteo in memoria di Boris Nemtsov, l'oppositore ucciso tre anni fa, nel febbraio 2015, a due passi dal Cremlino. Tante le bandiere russe e molto forte la presenza delle forze di opposizione. "Russia senza Putin" lo slogan più urlato dai manifestanti.