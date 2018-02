Ema: Sala,battaglia fino a ultimo giorno

MILANO, 26 FEB - Sull'Ema "è importante che in questo momento la politica tenga le posizioni, perché questa battaglia va fatta fino all'ultimo giorno". Lo sottolinea il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, aggiungendo che "questa è la settimana in cui si lavorerà di più a livello politico e di Parlamento (europeo, ndr)". Per la riassegnazione dell'Agenzia Europea del farmaco a Milano, "le azioni tecniche piú o meno le abbiamo fatte", prosegue il sindaco, che sia "una battaglia probabilmente di buonsenso prima di tutto. Per cui con attenzione, ma andiamo avanti". Al momento "non c'è nessun aggiornamento".