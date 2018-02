Francia: vegani contro ristorante carne

PARIGI, 26 FEB - "Vegan Terror", il "terrore vegano" contro un ristorante specializzato in piatti a base di carne e un hotel annesso: l'episodio, vandalismo e scritte di rivendicazione, è avvenuto a Grenoble, nel sud-est della Francia. Lo ha rivelato la tv pubblica regionale France 3. Diversi vetri del ristorante 'La Boucherie' (La macelleria), 14 in tutto, sono stati infranti e una scritta 'Vegan Terror' è stata tracciata su uno dei muri. Atti della stessa natura, nell'adiacente Hotel 'Brit'. L'azione non è stata rivendicata anche se la scritta nera inneggiante al "terrore vegano", tracciata sul muro esterno del locale (un metro e mezzo per 50 cm.) sembra far riferimento al consumo di carne, specialità del locale. Ad agire, secondo la polizia, è stato un uomo vestito di nero e con il volto coperto da un passamontagna. Intervistati da France 3, i gestori del ristorante hanno espresso forti dubbi sull'ipotesi di un'azione davvero compiuta da vegani. Sembrano propendere per un atto motivato da invidia.