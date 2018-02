Gibuti: voto, vince partito presidente

IL CAIRO, 27 FEB - Nel piccolo ma strategico stato africano di Gibuti, le elezioni legislative hanno confermato come previsto il partito che appoggia l'inamovibile presidente Ismail Omar Guelleh anche grazie a un parziale boicottaggio dell'opposizione. Lo segnala il sito di Jeune Afrique anche se ancora ieri sera non vi erano risultati ufficiali per la tornata svoltasi venerdì. Del resto già nella notte successiva al voto il ministero dell'Interno aveva annunciato una "ampia vittoria" dell' Ump, l'Unione per la maggioranza presidenziale che sostiene Guelleh, al potere dal 1999. Solo a Gibuti-città il partito ha dovuto cedere seggi alla coalizione formata dall'Unione per la democrazia e la giustizia (Udj) e da quello gibutiano per lo sviluppo (Pdd): grazie al sistema elettorale che garantisce un 20% dei deputati al secondo arrivato, l'opposizione avrà sette rappresentanti su 65, prevede Jeune Afrique. L'unica novità è la quota rosa del 25% che, varata a gennaio, farà salire da 8 a 15 il numero delle parlamentari.